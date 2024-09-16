Кремль о вероятном покушении на Трампа: Не наше дело. Внимательно наблюдаем, но не вмешиваемся

В Кремле наблюдают за информацией, поступающей из США относительно вероятной попытки покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональда Трампа, однако никак не вмешиваются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, его заявление цитируют росСМИ.

"Это не совсем наше дело. Мы наблюдаем за информацией, которая поступает из США", - цитируют его российские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле видят "обострение обстановки" в США перед выборами, "в частности, между политическими конкурентами".

"Мы внимательно наблюдаем, но никоим образом не вмешиваемся", - сказал Песков.

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Представитель Путина также заявил, что "большой проблемой и головной болью" для спецслужб США должно быть установление возможных связей подозреваемого с Украиной.

"Здесь надо думать не нам, а специальным службам США. В любом случае игра с огнем имеет свои последствия", - добавил Песков, вероятно, намекая на поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с Россией.

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Что предшествовало?

Напомним, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент находится в безопасности. Позже вероятного подозреваемого задержали.

По данным CNN, подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут является сторонником Украины и ранее активно критиковал Трампа.