С февраля 2022 года в мэрию Чернигова с обысками приходили 33 раза, - Ломако

В городском совете Чернигова обыски происходят уже на регулярной основе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

Так, он рассказал об обыске 5 сентября 2024 года.

"Только за время действия военного положения это 33-й визит силовиков по 25 различным уголовным делам. Это только здание городского совета, если добавить структурные подразделения и коммунальные предприятия - будет далеко за 100. Но это впервые, когда вместе со следователями были вооруженные люди с автоматами, которые блокировали входы и выходы в городской совет, мне с применением силы пытались не давать передвигаться по помещению. Проверяли сумки у женщин, сотрудниц, которые выходили из помещения, это было впервые за все время этих обысков. И я думаю, что цель у них четкая - это создание политической картинки и запугивание, скажем так, давление на меня лично, и запугивание рядовых сотрудников", - отметил Ломако.

По словам и.о. мэра, цель - контроль Банковой над Черниговом.

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"Работают системно:

- это и отстранение мэра, о чем знает вся Украина, когда по абсолютно надуманным причинам мэр города, которого поддержало 80% людей во время войны, был отстранен от своей должности решением Яворивского суда, а затем решениями других судов - вообще уволен.

- это и введенная военная администрация, которую пытаются незаконным образом наделить полномочиями местного самоуправления.

- это и постоянное давление силовиков на команду и меня лично, как исполняющего обязанности городского головы. У меня за последний год это был четвертый уже обыск - дважды дома, дважды в кабинете. Запугивают работников, запугивают семью: приходят в 7 утра, дети собираются в школу, они врываются в квартиру... ну, можете себе представить. Пришли забрали мобильный телефон, ушли. Уже четыре телефона забрали", - добавил Ломако.

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