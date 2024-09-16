Украине нужно еще три месяца, чтобы недавно мобилизованные повлияли на боевые действия на фронте, - "слуга народа" Завитневич

Для того, чтобы недавно мобилизованные граждане Украины могли повлиять на боевые действия на передовой, нужно еще 3 месяца.

Об этом заявил председатель оборонного комитета Верховной Рады, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич в комментарии для Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, мобилизация в Украине идет по плану.

Однако издание указывает, что возможности Украины для ротации подразделений или отправки подкреплений, в частности в Курскую область, до сих пор ограничены.

В статье говорится, что государство до сих пор находится на начальной стадии пополнения войска после введения нового закона о мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все эти 30 лет Украина не знала своего реального мобилизационного ресурса, - "слуга народа" Завитневич

FT со ссылкой на приближенный к российскому военному ведомству источник также сообщило, что Украина перестала вводить в Курскую область новые резервы. Вместо этого войска окопались на захваченной территории.

Представитель украинского оборонного ведомства, который остался анонимным, подтвердил, что Украина не планирует захватывать больше территорий Курщины, а вместо этого ВСУ окапываются для защиты своих флангов.

Также читайте: Евросоюз уменьшает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам, - глава МИД Польши Сикорский