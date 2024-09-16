Человек, который "уничтожал чеченцев" в Киеве, давит на суды. Те выносят решение против громады Чернигова, - Ломако

Офис Президента оказывает давление на суды, а те выносят "очень сомнительные" решения против громады Чернигова.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил и.о. городского головы Чернигова Александр Ломако.

"Кроме силовиков, Банковая активно использует суды против местного самоуправления. Последние решения просто поражают. В Конституции черным по белому написано, что принятие бюджета громады - это исключительные полномочия сессии городского совета. Откройте 143 статью. Эту позицию подтверждает Минфин, об этом четко говорит Минюст. Об этом говорит детальное и очень четкое научно-правовое заключение Института правотворчества и правовых экспертиз Национальной академии наук Украины. Все говорят, что при наличии действующего местного самоуправления полномочия местного самоуправления никто забрать не может. Но несмотря на эти абсолютно логичные вещи, Офис президента через телефонное право, получает противоположные решения судов. Под давлением судьи просто не учитывают все аргументы и выносят, мягко говоря, очень сомнительные решения против громады Чернигова. И мне известно, что это происходит под давлением после звонков, и все знают, кто звонит", - отметил он.

По словам Ломако, лично курирует эти процессы по всем решениям и по координации действий силовиков тот, кто "уничтожал чеченцев во время блокады Киева".

"Я думаю, что когда в Украине сменится власть, то судьи смогут много рассказать, под чьим давлением они принимали абсолютно незаконные решения, которые противоречат Конституции, которые вообще на голову не налазят. И об отстранении мэров Чернигова и Ровно, и о бюджете громады, и многое другое", - добавил и.о. мэра Чернигова.

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