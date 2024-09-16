Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в отдельные роды ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому Силы беспилотных систем официально стали отдельным родом Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент подписал законопроект №11507, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины новой структуры - Сил беспилотных систем", - отметил он.

Как говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады, проект закона разработан с целью наращивания возможностей Вооруженных Сил Украины по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения их готовности к применению.

Указано, что реализация проекта Закона будет осуществлена в пределах средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных Министерству обороны Украины на соответствующий год.

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Напомним, в феврале 2024 года президент Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род Сил беспилотных систем.

Впоследствии Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.

Верховная Рада поддержала законопроект, согласно которому в структуре ВСУ создается отдельный род сил - Силы беспилотных систем.