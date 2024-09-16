В Минобороны Польши подтвердили обязательство по участию в чешской инициативе по поставке боеприпасов для ВСУ

В Минобороны Польши подтвердили, что страна участвует в чешской инициативе по поставкам боеприпасов для ВСУ. Государственное агентство стратегических резервов (RARS) проводит необходимые консультации по этому поводу с чешским правительственным агентством (AMOS).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в ответе Министерства национальной обороны Польши.

"Польская сторона весной этого года заявила, что присоединится к предложению Чехии по совместной закупке боеприпасов для нужд украинских войск. После заявлений премьер-министра и министра иностранных дел с весны этого года на правительственном уровне начата работа по определению размера финансового взноса и условий реализации проекта по согласованию с чешской стороной. Институтом, на который возложено выполнение этих задач, является Государственное агентство стратегических резервов", - сообщили в Минобороны Польши.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша найдет деньги на инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ, - глава МИД

В министерстве также заявили, что по имеющейся у них информации, RARS ведет диалог с чешским правительственным агентством AMOS и проводит необходимые консультации по этому поводу.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша выделит 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для украинской армии, половину в этом году и остальные - в следующем. Он добавил, что нынешний транш Варшавы задерживается, поскольку предыдущий глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши, которое занимается такими вопросами, задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.