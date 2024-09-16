На Хмельнитчине взят под стражу мужчина, который расстрелял два полицейских автомобиля и ранил правоохранителя, - Нацполиция

В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который 14 сентября из автомата расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского в селе Олешин.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник, в отношении которого открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), будет находиться под стражей на период досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В НПУ напомнили, что 14 сентября около часа ночи в селе Олешин Хмельницкой тергромады мужчина, который находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, из автомата Калашникова выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.

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"В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний сотрудник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя", - проинформировали в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования.