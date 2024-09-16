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Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН, - "Голос Америки"

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Зеленський виступить на Генасамблеї ООН

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября выступит на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, общие дебаты на Генассамблее ООН начнутся 24 сентября и в тот же день там должен выступать президент США Джо Байден, а на следующий день - 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Зеленский ранее отмечал, что планирует лично ознакомить западных партнеров и в частности президента Байдена, а также кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис с так называемым "планом победы".

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"Пакет победы, который я представлю президенту Соединенных Штатов, может проложить путь к надежному миру - к полной реализации Формулы мира", - сказал Зеленский 13 сентября.

Он отдельно подчеркивал необходимость "дальнобойности, достаточной для того, чтобы изменить ход войны и заставить Россию искать мира".

Топ комментарии

  • Леонід 757778bc
    соромно вже зараз
  • саша паламарчук
    хоч би ненанюханий був би як завжди.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Будет нанюханым однозначно
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