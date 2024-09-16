РФ перебросила около 38 тыс. военных на Курщину, - FT

Российское командование перебросило около 38 тысяч военных на Курщину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Сначала РФ полагалась на пограничников и срочников, пытаясь сдержать ВСУ, потом их уже усилили более боеспособными подразделениями.

"Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов. Мы их забирали отовсюду", - сказало лицо, приближенное к военному руководству РФ.

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Представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, в том числе штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".

РФ нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы достичь чего-то большего, чем "тактические" успехи, добавил он.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории на Курщине, одновременно работая над укреплением и защитой своих флангов. Курская операция, по его словам, планировалась так, чтобы обеспечить Силам обороны Украины возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

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