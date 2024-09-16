Путин увеличил общую численность армии РФ почти до 2,4 млн человек, - росСМИ
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Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "РИА Новости".
Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Таким образом, общий штат российских Вооруженных сил увеличился на 180 тысяч человек.
Отмечается, что в предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Тогда это объясняли ростом угроз со стороны НАТО и продолжением войны с Украиной.