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Путин увеличил общую численность армии РФ почти до 2,4 млн человек, - росСМИ

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Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Численность российских военнослужащих возрастет до 1,5 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили "РИА Новости".

Указ вступает в силу с 1 декабря 2024 года. Таким образом, общий штат российских Вооруженных сил увеличился на 180 тысяч человек.

Отмечается, что в предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года, она составляла 2 209 130 человек, в том числе 1 320 000 военных. Тогда это объясняли ростом угроз со стороны НАТО и продолжением войны с Украиной.

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Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Так може вже на_часі залучати до війська ментів та , навчених поводження зі зброєю і з відповідною фізичною підготовкою, а не мужичків передпенсійного віку вигрібати з міст і сіл ??
    Ці мужички часто-густо отримують інфаркти ще на полігонах.
  • Vitaliy Sander
    Терміново потрібен ще один мирний план і митарство з ним по світу. А паралельно більше бусіків для ТЦК. Щоб була потужна відповідь скажімо так.
  • Tema9
    До перемирʼя готується.
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