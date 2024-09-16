В российском Красноярске провели рейды на рынках: 92 иностранцам с паспортами РФ вручили повестки

В Красноярске российские силовики провели рейды на местных рынках. Задержаны 520 человек, в том числе 417 иностранцев, части из которых вручили повестки в военкоматы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Настоящее время" со ссылкой на управление следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как отмечается, среди задержанных оказались граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Утверждается, что они находились в РФ "с нарушениями миграционного законодательства".

Кроме того, 92 задержанных во время рейда имели приобретенное гражданство России. Им силовики вручили повестки в военкоматы.

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Издание напоминает, что в августе 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон об обязательной постановке на воинский учет после получения российского гражданства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что те, кто получает российское гражданство, получают не только права, "но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".