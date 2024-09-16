Резонансное нападение на полицейских на Виннитчине: будут судить двух военнослужащих, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих, которые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое уголовное преступление; присвоение, а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; самовольное оставление воинской части с оружием.

Что установило следствие?

Следствие установило, что 20 апреля 2024 года в Винницкой области ночью полицейские остановили обвиняемых. Поскольку мужчины неоднократно на своем автомобиле перевозили присвоенное военное имущество, в частности - оружие и боеприпасы, во время проверки автомобиля один из них, с целью сокрытия совершенного уголовного преступления, начал схватку и применил огнестрельное оружие. В результате один из полицейских погиб на месте, другой получил ранения.

Обвиняемые скрылись с места происшествия и скрывались от правоохранительных органов.







Задержали их на следующий день при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Республику Молдова.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

22 апреля обоим подорванным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.