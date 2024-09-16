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Резонансное нападение на полицейских на Виннитчине: будут судить двух военнослужащих, - Офис генпрокурора. ФОТО

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вбивці поліцейського на Вінниччині

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих, которые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое уголовное преступление; присвоение, а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; самовольное оставление воинской части с оружием.

Что установило следствие?

Следствие установило, что 20 апреля 2024 года в Винницкой области ночью полицейские остановили обвиняемых. Поскольку мужчины неоднократно на своем автомобиле перевозили присвоенное военное имущество, в частности - оружие и боеприпасы, во время проверки автомобиля один из них, с целью сокрытия совершенного уголовного преступления, начал схватку и применил огнестрельное оружие. В результате один из полицейских погиб на месте, другой получил ранения.

Обвиняемые скрылись с места происшествия и скрывались от правоохранительных органов.

вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині

Задержали их на следующий день при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Республику Молдова.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

22 апреля обоим подорванным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Тобто, на власній таратайці ганяли з фронту груженими туди-сюди.
    Вільно. Регулярно. Тоді, як інші і на день не можуть вирватися у відпустку.

    На кого розраховано ці бздури від прокурватури і судів-******?
    ХТО їх відпускав? ХТО торгував зброєю? На якому рівні, ***********?
  • CrossFirenko
    А побиття військового депутатами Дмитруком і Куницьким не резонансна справа? Зельониє її прибили, і не згадують. Дмитрук плюнув на Україну, і Зельоних, і втік. Але ж Куницький, другий фігурант тієї ж справи, гуляє по Києву, ходить в Раду, голосує за скажені закони ОПи, і ніхто йому нічого не висуває, і не звинувачує!
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    такої "зелено-прорашистської режисури ", для відволікання уваги українського народу від відвертої прорашистської діяльності "зелених зрадників" і здачі української територій куйлу,згідно "оманських домовленостей" буде все більше і більше.Замах на трамбона,прорашистська стрижка польського посіпаки в українського парихмахера ,волинська трагедія.турецька брехня .все це режисура куйла .по знищенні України
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