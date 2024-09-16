Россия непобедима в военном плане. Необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств, - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия "непобедима в военном отношении", поэтому продолжение войны приведет к "непоправимым последствиям" для всего человечества. По его мнению, сейчас стоит искать мира, рассмотрев мирные предложения различных государств.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

По словам Токаева, "дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества", в частности для стран, прямо вовлеченных в "российско-украинский конфликт".

Он также заявил, что в 2022 году потеряли "хороший шанс на достижение хотя бы перемирия" после отказа заключить Стамбульское соглашение.

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Токаев похвалил китайско-бразильский "мирный план"

В то же время, по его мнению, шанс "достижения мира" остается.

Для этого надо, утверждает Токаев, рассмотреть мирные инициативы от разных государств, остановить военные действия, а уже потом - "перейти к обсуждению территориальных вопросов".

"На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние, должны жить в мире и взаимопонимании", - подчеркнул лидер Казахстана.

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Токаев добавил, что в Казахстане "с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре".

"Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - резюмировал казахстанский президент.