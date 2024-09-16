РФ объявила эвакуацию из двух районов Курской области

Власти РФ сегодня, 16 сентября, объявили эвакуацию из населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов Курской области, которые расположены в 15-километровой зоне возле границы с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом губернатор Курской области Алексей Смирнов написал в телеграм-канале.

"На основании оперативной информации региональным оперштабом с целью обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, расположенных в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра "Патриот", - говорится в сообщении.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в Курской области России.

В свою очередь, в Кремле назвали провокацией приглашение МИД Украины представителей Организации объединенных наций и Международного Комитета Красного Креста посетить территории Курской области РФ и присоединиться к гуманитарному реагированию.

По данным эстонской разведки, хотя российские войска начали контрнаступление в Курской области, но особого успеха не имеют.

Издание CNN заявило, что цена Курской операции ВСУ оказалась высокой, несмотря на это, она считается успешной. Курская операция ВСУ стала тяжелым испытанием для украинских военных. Но несмотря на все сложности, даже после полученных ранений, большинство из них уверены, что Курская операция того стоила.