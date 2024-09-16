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В августе в порты Украины заходило 231 судно, 50% из них принадлежат Турции и Греции

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По данным собственного мониторинга "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews, за август 2024 года в вывозе зерновых и других грузов из портов Большой Одессы - Черноморска, Одессы, Южного - было задействовано 231 судно, то есть в среднем - 7,5 судов/день на вход в порты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Андрея Клименко.

Наибольшее количество судов принадлежали владельцам из таких стран:

  • Турции - 35%,
  • Греции - 15%,
  • Маршалловым островам - 10%,
  • ОАЭ - 8%,
  • Ливану - 8%,
  • Китаю - 7% и др.

Количество повторных рейсов судов, осуществлявших перевозки зерновых, составило 75%.

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Клименко Андрій про зерновий коридор у серпні

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