В августе в порты Украины заходило 231 судно, 50% из них принадлежат Турции и Греции

По данным собственного мониторинга "Института Черноморских стратегических исследований" и BlackSeaNews, за август 2024 года в вывозе зерновых и других грузов из портов Большой Одессы - Черноморска, Одессы, Южного - было задействовано 231 судно, то есть в среднем - 7,5 судов/день на вход в порты.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Андрея Клименко.

Наибольшее количество судов принадлежали владельцам из таких стран:

Турции - 35%,

Греции - 15%,

Маршалловым островам - 10%,

ОАЭ - 8%,

Ливану - 8%,

Китаю - 7% и др.

Количество повторных рейсов судов, осуществлявших перевозки зерновых, составило 75%.

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