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Кинофестиваль в Торонто решил показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

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кінофестиваль у Торонто таки покаже пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Несмотря на шквал критики кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Об этом свидетельствует расписание на сайте фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистского фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник, 17 сентября.

В то же время отмечается, что формально фестиваль завершился в воскресенье, 15 сентября.

К слову, ранее лента была снята с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Накануне Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Смотрите также: В Торонто протестовали против показа фильма о российских окупантах "Россияне на войне" на кинофестивале. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Варто ще раз тицьнути в те місце. Влаштувати якийсь пікет перед місцем показу. Розгорнути екран поза приміщенням, показувати там відео і фото з Маріуполя, Бучі, Ірпеня, інших "мєст боєвой слави". Ще можна показати, як радо русня вітає руськую армію, що запускає ракети по Україні.
    Коротше, підгидити їм цей "перформанс" максимально.
    Пропалестинцям - можна, а нам чому ні? Ми ж теж в сформованому образі жертви, нам дозволені деякі вольності.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Попри шквал критики кінофестиваль у Торонто (ЗА РАШИСТСЬКУ ГРОШІ ОКРОВАВЛЕНІ УКРАЇНСЬКОЮ КРОВ'Ю)))все ж таки вирішив показати скандальний фільм російської пропагандистки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". СУЧІ ДІТКИ
  • Olena Teslenko
    Мразота світова!!!
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