Кинофестиваль в Торонто решил показать пропагандистский фильм "Россияне на войне"

Несмотря на шквал критики кинофестиваль в Торонто все же решил показать скандальный фильм российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Россияне на войне".

Об этом свидетельствует расписание на сайте фестиваля, сообщает Цензор.НЕТ.

Показ пропагандистского фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимцевой анонсирован на вторник, 17 сентября.

В то же время отмечается, что формально фестиваль завершился в воскресенье, 15 сентября.

К слову, ранее лента была снята с программы из-за общественного возмущения и призывов не демонстрировать киноработу, которая отбеливает российских захватчиков, воюющих в Украине.

Накануне Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

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