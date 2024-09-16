Обстрел Ривненской АЭС: ЦПИ предупредил о фейковых письмах от имени якобы ГСЧС
Украинцам на электронные почты начали приходить письма якобы от ГСЧС о ракетном обстреле Ривненской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"В письмах также указываются инструкции относительно эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы", - говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что ГСЧС не рассылала таких сообщений, а почты структуры не были взломаны.
"Вероятно, эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним.
Если вы получили подобное письмо, обозначьте его как спам и ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам. Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в Киберполицию", - добавили там.