Обстрел Ривненской АЭС: ЦПИ предупредил о фейковых письмах от имени якобы ГСЧС

Украинцам на электронные почты начали приходить письма якобы от ГСЧС о ракетном обстреле Ривненской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"В письмах также указываются инструкции относительно эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что ГСЧС не рассылала таких сообщений, а почты структуры не были взломаны.

"Вероятно, эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним.



Если вы получили подобное письмо, обозначьте его как спам и ни в коем случае не переходите по указанным ссылкам. Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в Киберполицию", - добавили там.

Читайте также: Минздрав опроверг фейк о якобы нашествии ядовитых пауков в Украине: "На болотах, похоже, очередное обострение"