Оккупационные власти в Крыму утвердили приговор в 17 лет заключения незрячему политзаключенному Сизикову, - Лубинец

Оккупанты вывезли в неизвестном направлении политзаключенного Александра Сизикова, имеющего инвалидность первой группы по зрению. Также ему оставили в силе приговор в 17 лет заключения.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Омбудсман напомнил, что 7 июля 2020 года в Крыму прошли массовые обыски, в результате которых задержали семь человек, шестерых из них отправили в СИЗО. Александра Сизикова, который полностью потерял зрение после ДТП, поместили под домашний арест.

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"Согласно постановлению правительства РФ о медицинском осмотре подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, болезни, сопровождающиеся полной слепотой, входят в такой список. Даже по российскому законодательству Александр Сизиков должен быть освобожден от отбывания этого наказания", - рассказал Лубинец.



Однако Сизикова признали таким, который может отбывать наказание в исправительном учреждении. Как отметил омбудсмен, действия российских силовиков против лица с инвалидностью нарушают основополагающие права человека, в частности право на справедливый суд и защиту.

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"Призываю международное сообщество усилить давление на Россию с требованием немедленного освобождения Александра Сизикова, а также всех незаконно удерживаемых украинцев на ВОТ Крыма и РФ", - добавил Лубинец.