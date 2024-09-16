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Режиссер фильма "Россияне на войне" Трофимова внесена в "черный список", - Минкульт

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Режисерку фільму "Росіяни на війні" Трофімову внесено до "чорного списку" Мінкульту

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло в "черный список" экс-сотрудницу пропагандистского канала Russia Today, режиссера фильма "Россияне на войне" Анастасию Трофимову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Анастасия Трофимова стала 233-й в перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, опубликованном на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины противостоит любым попыткам использования искусства как инструмента российской пропаганды. Случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую ведет российская федерация, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа. Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессора. Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободе", - заявил глава министерства Николай Точицкий.

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Фильм "Россияне на войне"

Напомним, канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили финансирование производства фильма "Россияне на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой, решила в дальнейшем не демонстрировать его.

Ранее Госагентство Украины по вопросам кино осудило показ фильма, назвав его "завуалированной российской пропагандой".

А в Верховной Раде обратились к канадским коллегам с призывом не допустить показ фильма на фестивале в Торонто.

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиян на войне" на Международном кинофестивале.

Несмотря на многочисленные протесты руководство Канадского кинофестиваля в Торонто (TIFF) отказалось отменять показы фильма российской пропагандистки Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    То нічого - Татаров запросить з Мацкви представницю Портнова й пещерський суд у Києві оцю режисерку відбілять . Йшов на завершення третій рік широкомасштабної війни - А ВАНИ ПРАЦЮЮТЬ , "суди" Татарова .
  • MrStepanovM
    пам'ятаю як старого діда, воїна УПА, Ярослава Гунька запросили до канадського парламента...що коїлось! Сходили з розуму! А тут відверта пропаганда кацапська за канадський державний кошт!
  • Tema9
    Мурашки збираються на війну проти іншого мурашника і залишають одного мураху на охороні свого мурашника. Після махачі побиті і втомлені мурашки повертаються додому і бачать що їх мурашник знищений.
    - Що сталося з мурашником? - запитують вони в охоронця.
    - Ведмідь йшов і наступив на мурашник.
    - І як ти помстився ведмедю?
    - Я насрав у його барлозі.
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