На фронте произошло 99 боевых столкновений, больше всего - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 99 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От обстрелов с территории РФ пострадали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелам вражеской артиллерии подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Авиаудары захватчики нанесли по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Речки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб. Также, за сегодня на Курскую область РФ противник сбросил уже 15 КАБов.

Боевые действия на Харьковщине

Кроме того, на Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий неподалеку от Синьковки и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще четыре - продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 18 раз вблизи Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Украинские защитники отбили 12 атак, еще шесть - продолжается. Также враг нанес авиационные удары по Новоегоровке и Кучеровке.

На Сиверском направлении в течение дня оккупанты один раз безуспешно атаковали в районе Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Часова Яра, еще две атаки продолжаются в районе Васюковки.

Читайте также: Враг больше всего атаковал на Кураховском, Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

На Торецком направлении противник атаковал 12 раз неподалеку Дружбы, Торецка и Зализного. Девять боев завершились без успеха для оккупантов, еще три - продолжаются. Страдает от авиационных ударов врага Щербиновка, на которую за сегодня уже сброшено девять КАБов.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 20 атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Горячее всего сегодня - на Кураховском направлении: 26 раз враг атаковал в сторону Украинска, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Девятнадцать боев завершены, семь - продолжаются.

На Времевском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших войск возле Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки. Два штурмовых действия врага отбиты, продолжаются три боестолкновения.

Читайте также: На Покровском и Кураховском направлениях произошло по 34 боевых столкновения, - Генштаб

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, наносит авиационные удары.

На Приднепровском направлении российские захватчики дважды пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.