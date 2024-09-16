Киевщина готова к отопительному сезону почти на 90%, - ОВА

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил, что подготовка к отопительному сезону в области идет по графику. Сейчас готовность Киевщины к отопительному сезону составляет почти 90%.

Об этом чиновник сообщил в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Кравченко отметил, что до старта отопительного сезона остается крайне мало времени. Поэтому районы, громады и ответственные структуры должны ускорить решение проблемных вопросов.

"Сейчас все работы ведутся по графику. Подготовка объектов к зиме составляет почти 90%. Прежде всего, речь идет о подготовке котельных, тепловых сетей, жилых домов, школ, садиков, больниц. Ремонтируем водопроводные и канализационные сети, насосные станции, проводим заготовку топлива, делаем запасы посыпочного материала, готовим специализированную уборочную технику", - рассказал глава ОВА.

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Также, по его словам, во время заседания регионального оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения учебных заведений генераторами.

"Даже в условиях отключения света, должны обеспечить непрерывный учебный процесс. В школах и садиках Киевщины на сегодня более 1,9 тыс. генераторов различной мощности. Фактически, обеспечены все учебные заведения. В то же время, поручил профильным департаментам изучить все заявки по дополнительным потребностям. И там, где действительно есть необходимость, решить этот вопрос в кратчайшие сроки", - говорится в заметке Кравченко.

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Кроме этого, чиновник поручил поручил поручил общинам безотлагательно навести порядок по содержанию деревьев, которые высажены в охранных зонах линий электропередач. Он отметил, что работы по обрезке деревьев ведутся или крайне медленно, или вообще не проводятся, а аварии и обрывы линий могут случиться в любой момент.

"Обсудили также вопрос об уровне задолженности за потребленный природный газ, состояния поверки счетчиков природного газа теплоснабжающих предприятий и бюджетной сферы. Все мы работаем ради людей. И должны обеспечить их потребности в качественных жилищно-коммунальных услугах", - добавил Кравченко.

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