Украина призывает МАГАТЭ заставить РФ прекратить атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию ЗАЭС

Пока весь мир развивает атомные технологии и вводит в эксплуатацию новые атомные генерирующие мощности, Россия разрушает украинскую Запорожскую АЭС, продолжает милитаризацию станции и прилегающих оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минэнерго, об этом во время выступления на 68-й Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Так, Галущенко призвал все страны-члены МАГАТЭ объединить усилия, чтобы дать мощный и единодушный ответ РФ за преступные атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру и оккупацию Запорожской АЭС.

"В течение последнего года Украина подверглась беспрецедентным атакам России на энергосистему с серьезными разрушениями и повреждениями. Мы потеряли жизни наших мужественных воинов, которые защищали нашу страну, жизни наших энергетиков, которые восстанавливали энергетическое оборудование после российских атак и обеспечивали надежную работу АЭС, жизни мирных жителей и детей - будущее Украины. Но мы продолжаем стоять и противостоять этому злу ХХІ века", - заявил Галущенко.

По его словам, пока весь мир движется к устойчивому развитию, развивает атомные технологии и вводит в эксплуатацию новые атомные генерирующие мощности, Россия варварски разрушает украинскую Запорожскую АЭС, продолжает милитаризацию станции и прилегающих оккупированных территорий, используя их как прикрытие для артиллерийских ударов по подконтрольной Украине территории и населенным пунктам, нарушая основы ядерной безопасности и все принципы защиты.

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Он подчеркнул, что Россия сознательно нарушает Устав МАГАТЭ, неоднократно игнорировала резолюции Совета управляющих и Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Россия не заслуживает привилегированного статуса в рамках Агентства и его Совета управляющих. Она сознательно создает беспрецедентную ядерную опасность и незащищенность", - подчеркнул министр.

Галущенко поблагодарил МАГАТЭ и лично гендиректора Агентства Рафаэля Гросси за быструю реализацию недавнего решения о начале мониторинговых миссий на украинских подстанциях, которые являются критически важными для атомных электростанций.

Кроме того, он напомнил, что во время последней массированной атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины 26 августа РФ использовала 236 ударных средств, среди которых 127 ракет и 109 дронов. Атака была направлена, в частности, на объекты генерации, линии электропередачи и подстанции, критически важные для украинских АЭС.

Министр энергетики отметил, что "мы должны сделать все, чтобы предотвратить любую военную угрозу для мирного использования ядерной энергии в будущем".

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