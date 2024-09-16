Из-за детонации взрывчатки на Херсонщине погиб ребенок

16 сентября 14-летний мальчик погиб в селе Посад-Покровском Херсонской области из-за детонации взрывчатки.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В селе Посад-Покровском в сарае разорвался неизвестный взрывной предмет, из-за чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 14-летний мальчик. Мои соболезнования родным погибшего", - написал Прокудин.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что автомобиль ГСЧС подорвался на взрывчатке в Донецкой области: трое спасателей получили ранения.

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