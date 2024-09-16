Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс о нарушении воздушного пространства НАТО: БПЛА и ракеты должны быть обнаружены и перехвачены
Глава оборонного ведомства Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Альянс должен перехватывать дроны и ракеты, нарушающие его воздушное пространство.
Об этом он заявил в соцсети Х после встречи со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом, сообщает Цензор.НЕТ.
Брекельманс отметил, что нарушение Россией воздушного пространства стран НАТО "является неприемлемым и опасным".
"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должно оказать поддержку отдельным членам Альянса", - подчеркнул нидерандский чиновник.
К слову, ранее глава оборонного ведомства Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии.
Российские дроны на территории стран-членов НАТО
Напомним, по данным Воздушных сил, во время атаки России на южные регионы Украины в ночь на 8 сентября было зафиксировано нарушение воздушного пространства Румынии. Отмечалось, что группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии подтвердило залет российского беспилотника на территорию страны и заявило, что в небо поднимали два истребителя F-16.
Министерство иностранных дел Румынии, на территорию которой 8 сентября залетел российский "Шахед" во время атаки на Юг Украины, осудило нарушение воздушного пространства собственной страны.
Это не первый раз, когда российские дроны нарушают воздушное пространство Румынии.
Также известно, что в субботу, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.