В Румынии произошло землетрясение, его почувствовали в Одессе, - Труханов (дополнено)

В понедельник, 16 сентября, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, которое почувствовали в Украине, в частности - в Одессе. На данное время информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала.

Об этом сообщил в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Его почувствовали в Болгарии, Молдове и Украине, в частности в Одессе. Информация о повреждениях или пострадавших в городе не поступала", - говорится в заметке мэра Одессы.

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Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на юге Одесской области землетрясение, предварительно, достигло 2-4 баллов. Также ощущались толчки и в других районах области.

"По оперативной информации экстренных служб и согласно докладам дежурных, все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме. Сообщений о разрушениях в области и необходимости помощи не поступало", - говорится в сообщении чиновника.

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