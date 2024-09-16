Суд оставил без изменений меру пресечения главе АМКУ Кириленко

В понедельник, 16 сентября, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда отказали в удовлетворении апелляции САП и оставили в силе предыдущее решение не брать под стражу главу Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВАКС рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов Кириленко, а также стороны обвинения.

В частности прокурор Специализированной антикорпрокуратуры (САП) Валентина Гребенюк просила суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога, ведь по ее утверждению Кириленко может выехать из Украины.

Она пояснила, что председатель АМКУ в прошлом работал в прокуратуре ужгородского гарнизона Западного региона и имеет определенные "связи", которые могут помочь ему в этом. При этом Гребенюк отметила, что сейчас Кириленко даже не носит электронного браслета, ведь у полиции якобы не было в наличии соответствующих средств контроля. Также она отмечала, что залог не должен быть меньше, чем 56 миллионов гривен.

В свою очередь очередь адвокат Кириленко Владимир Лысенко на такую просьбу прокурора заявил, что она - необоснованная, ведь сторона обвинения за все время следствия так и не предоставила конкретных доказательств.

Адвокат Кириленко просил отменить решение следственного суда и не применять никакую меру пресечения.

По итогам заседания суд не удовлетворил ходатайство прокуроров, которые просили о содержании Кириленко под стражей, а также его адвоката. Судьи решили оставить в силе решение о залоге в 30 миллионов гривен, который Кириленко уже оплатил.

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Дело Кириленко

Напомним, в марте 2024 года НАБУ открыло дело против главы АМКУ Кириленко после расследования об элитном имуществе его семьи.

Как сообщалось, журналисты обнаружили, что семья Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен.

Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах с паркоместами в Ужгороде, оформленных на родителей и бабушку жены. При этом, элитную недвижимость в Ужгороде покупали уже во время полномасштабной войны.

В то же время никто из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи не хватило бы, чтобы приобрести все это ценное имущество, а сам чиновник не указывал в декларации недвижимость и авто, которыми пользуется его семья.

В августе 2024 года САП сообщила о подозрении Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн.

28 августа 2024 года суд избрал главе АМКУ Кириленко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

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