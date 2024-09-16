Новости

Подозреваемому в вероятной попытке покушения на Трампа выдвинули обвинение, - СМИ

3 64023
Підозрюваний в імовірній спробі замаху на Трампа постав перед судом

Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.

Об этом пишет AP, сообщает Цензор.НЕТ.

Пока подозреваемому предъявили два обвинения, которые связаны с незаконным владением оружием.

Однако, как отмечает AP, возможны дополнительные и более серьезные обвинения, поскольку расследование продолжается.

Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября

Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.

Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.

Сейчас этот инцидент расследует ФБР.

Читайте также: Кремль о вероятном покушении на Трампа: Не наше дело. Внимательно наблюдаем, но не вмешиваемся

Топ комментарии

  • саша паламарчук
  • Andrew Moon
    А як далеко від Трампа можна стрілять щоб не було замаху?
    На Алясці можна?
  • Olga A 6130c05e
    Черговий цирк на дротi вiд американського клоуна))
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости