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Умеров и министр обороны Эстонии Певкур обсудили проекты по поддержке ОПК Украины, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет

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Умєров поговорив з міністром оборони Естонії Певкуром

Министры обороны Украины и Эстонии Рустем Умеров и Ханно Певкур провели разговор, во время которого обсудили возможные новые проекты по поддержке украинской оборонной промышленности, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Сегодня провел продуктивный видеозвонок с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили пути дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами.

Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил Умеров.

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Также украинский министр отметил вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины в борьбе против агрессора, а также открытость эстонской стороны к новым форматам сотрудничества.

"Искренне благодарен народу Эстонии, правительству и лично министру Певкуру за военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины", - добавил Умеров.

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Топ комментарии

  • Olga A 6130c05e
    Ще один клоун на нашу голову...
    Уявляю, з якими потаэмними думками з ним та найвеличнiшим бастaрдо розмовляють закордоннi дiячi))
  • Наталия Гончар
    невже перестали красти оці Єрмаківці ? Чи просто контроль над ними достойний ?
  • Mnm Pip
    так, кремль надае достойну компенсацiю за розвал Украiни.
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