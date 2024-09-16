Умеров и министр обороны Эстонии Певкур обсудили проекты по поддержке ОПК Украины, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет

Министры обороны Украины и Эстонии Рустем Умеров и Ханно Певкур провели разговор, во время которого обсудили возможные новые проекты по поддержке украинской оборонной промышленности, в частности - закупки украинских дальнобойных дронов и ракет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

"Сегодня провел продуктивный видеозвонок с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Обсудили пути дальнейшего усиления сотрудничества между нашими странами.



Основное внимание было уделено возможным новым проектам, направленным на поддержку украинской оборонной промышленности. В частности, закупки украинских дальнобойных дронов и ракет", - отметил Умеров.

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Также украинский министр отметил вклад Эстонии в укрепление обороноспособности Украины в борьбе против агрессора, а также открытость эстонской стороны к новым форматам сотрудничества.



"Искренне благодарен народу Эстонии, правительству и лично министру Певкуру за военную, политическую и дипломатическую поддержку Украины", - добавил Умеров.

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