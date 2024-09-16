Стефанишина обсудила со Столтенбергом дополнительные системы ПВО и создание пояса безопасности над западными регионами Украины

В понедельник, 16 сентября, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции-министр юстиции Украины Ольга Стефанишина посетила штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретилась с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом говорится на сайте Кабинета Министров Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили состояние реализации решений по поддержке Украины, которые были приняты на июльском Вашингтонском саммите НАТО.

Стефанишина отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины и предоставлении дополнительных систем ПВО на фоне российского террора. Также чиновница подняла вопрос об инициативе создания "гуманитарного щита", пояса безопасности над западными регионами Украины.

Кроме этого, вице-премьер-министр подчеркнула необходимость ускорения запуска инициативы NSATU, что станет эффективным инструментом координации предоставления Украине помощи в сфере безопасности.

Также во время встречи Стефанишина и Столтенберг отметили важность мониторинга и координации финансовых взносов в поддержку Украины в рамках выполнения обязательства союзников по предоставлению Украине в 2025 году помощи в размере 40 млрд евро.

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Для справки:

NSATU - это структура по оказанию помощи и тренировки Украине в области безопасности. Она будет заниматься координацией предоставления военной техники и тренировок для Украины от стран-членов и партнеров Альянса.

NSATU будет действовать на территории стран-членов Альянса и поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН.

Решение о создании NSATU лидеры стран-членов приняли на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в этом году в июле.

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