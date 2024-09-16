На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский

Украинский План победы уже выписан на 90%, на следующей неделе его планируют представить союзникам.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем обращении сегодня, 16 мая, передает Цензор.НЕТ.

Так, он отметил, что в течение всего дня в разных форматах проводились совещания по подготовке украинского Плана победы.

"Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира, - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире, кто ценит международное право. Уже на следующую неделю мы готовим План победы для представления союзникам", - отметил Зеленский.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".