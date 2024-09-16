Оккупанты запустили "шахеды" с северного направления, - Воздушные силы (дополнено)

В понедельник вечером, 16 сентября, оккупанты запустили ударные беспилотники Shahed с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Шахеты на Сумщине курсом на Харьковщину", - сообщили Воздушные силы ВСУ в 20:16.

"Шахеды на Сумщине курсом на Черниговщину", - сообщили ВС в 21:47.

В 22:33 Воздушные силы сообщили о:

Группе "шахедов" в Сумской области, которая продолжает движение в направлении Черниговщины.

Группе "шахедов" в Полтавской области, которая продолжает движение в направлении Киевщины".

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