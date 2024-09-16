Трамп считает, что покушения на него совершались "из-за риторики Байдена и Харрис"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что покушения на него связаны с риторикой президента Джо Байдена и кандидата от демократов Камалы Харрис.
Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Из-за их риторики в меня стреляют, тогда как я - тот, кто собирается спасти страну, а они - те, кто разрушает страну - как изнутри, так и извне", - утверждает Трамп.
Он указал на комментарии Байдена и Харрис о том, что он является якобы "угрозой для демократии", и сказал: "Это люди, которые хотят уничтожить нашу страну".
По его словам, Байден и Харрис "являются настоящей угрозой".
"Они используют очень подстрекательский язык. Я тоже могу им пользоваться. Гораздо лучше, чем они, но - нет", - сказал Трамп.
Байден и Харрис пока публично обвинения Трампа не комментировали.
Вероятная попытка покушения на Трампа 15 сентября
Напомним, в воскресенье, 15 сентября, неподалеку от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа произошла стрельба. Экс-президент не пострадал.
Вскоре стало известно, что вероятного подозреваемого задержали. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Рут, который является сторонником Украины и ранее активно критиковал республиканца.
Сейчас этот инцидент расследует ФБР.
Впоследствии появилась информация, что Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения 58-летнему Райану Рауту, которого задержали по подозрению в вероятной попытке покушения на 45-го президента США Дональда Трампа. Правда, обвинения не связаны с вероятным покушением.