ВАКС избрал экс-председателю Днепропетровской ОВА Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Днепропетровской областной военной администрации Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога в 30 млн грн.

Об этом в комментарии"Укринформу" рассказала пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ВАКС также возложил на Резниченко ряд обязанностей.

В случае внесения залога, экс-чиновник вынужден будет сдать паспорта для выезда за границу, не отлучаться с места жительства, а также прибывать на вызов следствия.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура ходатайствовала в Высшем антикоррупционном суде об избрании экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 40 млн грн.

Напомним, что 12 сентября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко по делу о причинении 286 млн грн убытков во время ремонта дорог в условиях военного положения.

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