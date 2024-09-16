Спикер генсека ООН Дюжаррик: Война должна закончиться с соблюдением территориальной целостности Украины

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, должна завершиться с соблюдением международно признанных границ Украины.

Об этом он сказал, комментируя недавно озвученный кандидатом на должность вице-президента от республиканцев Джей Ди Вэнсом так называемый "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа, пишет "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я просто повторю нашу позицию, которая заключается в том, что мы хотим, чтобы эта война закончилась в соответствии с международным правом, в соответствии с Уставом ООН и в соответствии с территориальной целостностью Украины", - заявил спикер генсека ООН.

Дюжаррик подчеркнул, что его комментарий - это "не реакция" на заявления политиков, а позиция руководства ООН.

Напомним, что беспощадно кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что план 45-го президента США Трампа по завершению российско-украинской войны может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на оккупированных Россией украинских территориях. А Украина в это время должна будет отказаться от вступления в НАТО.

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