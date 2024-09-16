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Среди украинцев в Польше недостаточно добровольцев, чтобы сформировать бригаду Украинского легиона, - Сикорский

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міністр закордонних справ Польщі Сікорський

Среди граждан Украины в Польше не удалось набрать достаточное количество добровольцев для формирования бригады Украинского легиона.

Об этом рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев", - заявил Сикорский.

Как он отметил, тысячи украинцев в Польше зарегистрировались в украинской базе данных, чтобы обновить место жительства, а значит сообщили, что "теоретически доступны". Но, по данным министра, добровольцев, готовых сформировать бригаду, до сих пор недостаточно.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявлял, что несколько тысяч человек, находящихся в Польше, уже зарегистрировались для вступления в специальное добровольческое подразделение Украинский легион.

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Топ комментарии

  • Георгий dbdf6085
    Як неочікувано.
    Можна подумати, вони для того туди виізжали. Ті хто виіхав вважають інших лохами.
    Ось така гірка правда.
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    але у Польщі знайшлося багато поляків,котрі за гроші куйла ,добровільно сформували де-кілька бригад для блокування української границі,котру не могли більше,як пів року розблокувати офіційні органи влади Польщі,котрі в даному випадку ,були за одно із бригадами- блокераторами...
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    смішні ви поляки... у нас скоро буде створене ціле міністерство з заброньованими бичарами у штаті задля повернення тих хто видслинив від 3 до 30К вічнозелених
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