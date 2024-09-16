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Глава Минобороны Нидерландов Брекельманс: Не думаю, что война завершится в 2025 году

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Брекельманс відповів, чи можливе завершення війни у 2024 році

По мнению министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, война, которую Россия начала против Украины, не завершится в 2024-2025 годах.

Об этом нидерландский чиновник заявил в интервью LRT, сообщает Цензор.НЕТ.

У министра поинтересовались, верит ли он, что война в Украине может завершиться в этом году.

"Я не думаю, что война закончится в этом году, и не думаю, что она закончится в следующем году. Конечно, нам нужно предоставить Украине как можно больше военной поддержки, но нужно быть реалистами, потому что ситуация на поле боя очень сложная", - сказал глава оборонного ведомства Нидерландов.

По его словам, "это означает, что мы должны делать больше".

"Но мы также не должны слишком завышать наши ожидания, потому что иногда люди думают, что российское вторжение изначально было спринтом, который превратился в марафон, но на самом деле это 42-километровый спринт", - сказал Брекельманс.

Нидерландский министр призвал к видению долгосрочной поддержки Украины.

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Отвечая на вопрос, насколько мощной является сегодня Россия, Брекельманс сказал, что РФ является "безусловно, мощной". Он отметил, что страна-агрессор способна вести войну с высокой интенсивностью "очень долго".

"Мы видим на поле боя, что они могут вести эту войну с такой интенсивностью очень долго. Конечно, если вы посмотрите на оценки того, что сможет произвести российская военная промышленность и количество людей, которые она сможет мобилизовать, то эти цифры действительно огромны. Россия играет в числа, и Украине очень трудно защититься от нее, поэтому мы должны очень серьезно относиться к российской угрозе как на поле боя, так и, конечно, не забывая о том, что это - ядерная держава", - сказал чиновник.

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Топ комментарии

  • Danger Zone
    Закінчиться. Бо після виборів у США, будь якого з кандидатів, Америка просто перестане витрачати кошти платників податків Америки на Українську корумповану зеленским схему розводу світу на війну в Україні. Схема ця така - ( поляки вже зрозуміли) прозедент України нічого не робить для зміцнення обороноздатьності України - все їсть марафон та гетьманцев. А от увесь світ, просто забов'язаний давати гроші, гроші ,гроші - багато грошей і вже не багажниками - як біженець - камазами,бтрами. І зброю - безкоштовно. І є вже приклади - 14 бригад - без зброї - йього вже просто послали нах.
  • Volodymyr Serdiuk
    Ну раз "диван обісраний" , то не пожене , вік грає роль навіть у кацапів , тому свій розум , пацан , залиш собі , інших тут ти ним не здивуєш (( P.S. Що людина не так написала ? Тобі "потужні" висери найвеличнішого вечорами про мегаватти , кілограми дронів і метри снарядів не перекликаються з пригожинським : " хєрасімов гдє снаряди " ? (( Думаєш що тільки у нас поширюють відео про гулянки українського чиновництва на европейських курортах з посвідченням про відрядження в зубах ? Думаєш що європейцям однаково коли по їхніх шляхах розкатують позолочені авто за сотні тисяч євро із персональними українськими номерами які , до речі, за законом мають бути при виїзді з України замінені на штатні ? Думаєш що тим хто нас фінансує не муляють очі маєтки і квартири липківські зешлюх , чи ти може думаєш що вони не в курсі сум на офшорах цих гнид ?
  • Валентин Коваль 7c749467
    Путлєр розклав віину до 2028 р
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