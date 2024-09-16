Германия передаст Украине шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в следующие два месяца, - министр обороны Писториус

В течение следующих двух месяцев Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писторуис, пишет Stern, сообщает Цензор.НЕТ.

В начале этого месяца Писториус анонсировал передачу Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 150 миллионов евро.

Первая часть из обещанных Германией САУ поступит в Украину в течение следующих двух месяцев.

"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.

Он также отметил, что захватническая война России против Украины показывает, насколько важна артиллерия на современном поле боя.

"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - сказал глава оборонного ведомства Германии.

Напомним, что недавно ВСУ получили 18 артиллерийских установок "Богдана". Производство этих САУ профинансировала Дания.

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