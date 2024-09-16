Германия передаст Украине шесть САУ Panzerhaubitze 2000 в следующие два месяца, - министр обороны Писториус
В течение следующих двух месяцев Украина получит шесть САУ Panzerhaubitze 2000 от Германии.
Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писторуис, пишет Stern, сообщает Цензор.НЕТ.
В начале этого месяца Писториус анонсировал передачу Украине 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 150 миллионов евро.
Первая часть из обещанных Германией САУ поступит в Украину в течение следующих двух месяцев.
"Я думаю, что шесть из них будут доставлены в течение следующих восьми недель", - сказал Писториус.
Он также отметил, что захватническая война России против Украины показывает, насколько важна артиллерия на современном поле боя.
"Сухопутные силы вряд ли способны действовать без эффективной и оперативной артиллерии", - сказал глава оборонного ведомства Германии.
Напомним, что недавно ВСУ получили 18 артиллерийских установок "Богдана". Производство этих САУ профинансировала Дания.