Госдеп после недавней встречи Байдена и Стармера: Политика США по ударам вглубь России пока остается без изменений

США пока не изменили своей политики относительно предоставления Украине разрешения бить по целям в глубине России американскими дальнобойными ракетами.

Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Миллер подтвердил, что после недавней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, во время которой обсуждались вопросы поддержки Украины, политика США относительно ударов вглубь России остается неизменной.

"Сегодня у меня нет объявлений об изменениях в нашей политике. Мы можем продолжать взаимодействие с нашими украинскими партнерами относительно того, как наилучшим образом поддержать их, чтобы быть уверенными, что они выиграют эту войну", - сказал представитель Госдепа.

Американский чиновник подчеркнул, что Штаты готовы и в дальнейшем обеспечивать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.

"И это в дальнейшем будет оставаться нашим обязательством", - сказал Миллер.

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Напомним, что недавно глава МИД Британии Дэвид Лемми заявлял, что решение о разрешении Украине наносить удары вглубь территории России западным оружием еще не принято, а обсуждение продолжится во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в конце сентября.

Также добавим, что 13 сентября состоялись переговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Издание Politico писало, что Байден и Стармер во время встречи с глазу на глаз в Белом доме обсудили просьбу Украины о разрешении использовать ракеты большой дальности в войне против РФ. Однако лидеры так и не договорились о предоставлении разрешения Киеву бить ракетами Storm Shadow по военным целям на территории страны-агрессора.

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