На фронте произошло 153 боевые столкновения, более половины из них - на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 153 боевые столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли по территории Украины 63 авиаудара, сбросив 83 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 448 дронов-камикадзе и осуществили более 2900 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг два раза атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении противник десять раз проводил штурмы в районах Новоосиново, Синьковки и Лозовой. Украинские защитники отбили шесть атак, еще четыре - пока продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 21 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадово, Лозовой, Белогоровки и в Серебрянском лесу. В настоящее время идет четыре боя.

На Сиверском направлении враг наступал в районах Ивано-Дарьевки и Переездного. Защитники украинской земли остановили три атаки россиян.

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На Краматорском направлении продолжается одно боестолкновение вблизи Васюковки, а пять вражеских атак уже отражены нашими защитниками.

На Торецком направлении россияне 16 раз атаковали Силы обороны у Нелиповки, Дружбы, Торецка и Зализного. Наши воины остановили 13 вражеских атак, три атаки продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток оккупанты 40 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Гродовка, Новогродовка, Мариновка и Красный Яр. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 188 оккупантов, 74 из них - безвозвратно. Также уничтожена боевая бронированная машина и три автомобиля. Кроме этого, повреждены БМП и автомобиль противника.

На Кураховском направлении враг также активен - 42 раза атаковал наши позиции вблизи Украинска, Цукурино, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. По уточненной информации, четыре боя продолжаются.

На Времевском направлении захватчики осуществили наступательные действия неподалеку от Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки. Во время трех боестолкновений - потерпели неудачу, четыре штурма до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении имела место одна безуспешная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз безрезультатно пытались вытеснить с позиций украинские подразделения.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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