КНДР продолжает оказывать России поддержку в войне против Украины, - Госдеп

Государственный департамент США обеспокоен расширением военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией.

Об этом во время брифинга в понедельник, 16 сентября, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Представитель Госдепа отметил, что Пхеньян продолжает оказывать поддержку Москве в ее незаконной войне против Украины. Об этом Миллер сказал, отвечая на вопрос журналистов о недавнем визите секретаря Совета нацбезопасности России Сергея Шойгу в Северную Корею.

"Мы продолжаем быть невероятно обеспокоены расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. В частности, из-за поддержки, которую Северная Корея продолжает оказывать России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины, и перспективу помощи России со стороны Северной Кореи способами, которые дестабилизируют Корейский полуостров", - заявил американский чиновник.

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Отношения России и Северной Кореи

Ранее сообщалось, что с марта 2024 года Россия начала прямые поставки топлива в КНДР с нарушениями санкционного режима ООН. Поставки, очевидно, происходят в обмен на снаряды и ракеты, в которых Москва нуждается для обстрелов Украины.

В июле этого года Минобороны Южной Кореи заявляло, что РФ уже получила от Северной Кореи более 5 миллионов артиллерийских боеприпасов и десятки баллистических ракет малой дальности для применения в войне против Украины.

Недавно издание The New York Times писало, что КНДР продолжает предоставлять России баллистические ракеты малой дальности вопреки санкциям.

А глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея на первом месте среди стран, которые оказывают наибольшую военную поддержку России.

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