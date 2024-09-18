Европа должна подготовиться к конфронтации с Россией через 6-8 лет, – еврокомиссар по обороне Кубилюс

Европейский Союз должен как можно быстрее усилить свою оборону, поскольку может столкнуться с потенциальной конфронтацией с Россией уже через шесть-восемь лет.

Об этом заявил первый в истории комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Министры обороны и генералы НАТО соглашаются, что Владимир Путин может быть готов к конфронтации с НАТО и ЕС через 6-8 лет", - заявил Кубилюс. "Если мы серьезно относимся к этим оценкам, то это время для нас, чтобы как следует подготовиться, и это время короткое. Это означает, что мы должны принимать быстрые решения, и амбициозные решения", - добавил он.

Кубилюс сказал, что его работа как комиссара по вопросам обороны будет заключаться прежде всего в изучении совместно с главным дипломатом ЕС Каей Каллас, какие ресурсы нужны Европейскому Союзу, чтобы быть готовым к военному вызову. Он стремится завершить это исследование в течение первых 100 дней.

Читайте также: Запад боится развала режима Путина, - евродепутат Кубилюс

Еврокомиссар считает, что отсутствие инвестирования на сумму более триллиона евро за десятилетие после финансового кризиса означают, что европейская оборонная промышленность находится в "неудовлетворительном состоянии".