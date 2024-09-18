Группа людей, проходившая подготовку в РФ, готовила госпереворот в Армении, - Следствием страны

В Армении правоохранители раскрыли группу людей, которая занималась подготовкой государственного переворота в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Следственный комитет Армении.

По словам правоохранителей, 5 подозреваемых являются гражданами Армении, а еще 2 - бывшими жителями Нагорного Карабаха.

Следком утверждает, что фигурантов завербовали с территории России, пообещав вознаграждение в размере 220 тысяч рублей в месяц каждому. Отмечается, что сначала они не знали об истинной цели своей подготовки.

Сначала группу завербованных пригласили в Ростов-на-Дону, предложив трехмесячное ознакомление с новым тяжелым вооружением. Фигурантам сказали, что они смогут вернуться в Армению и нести боевое дежурство.

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В Ростове-на-Дону завербованные прошли проверку на "детекторе лжи". Организаторов заговора интересовало, не связаны ли "новобранцы" с правоохранительными органами Армении.

Затем их повезли на военную базу под названием "Арбат", чтобы пройти тренировку по ближнему бою. Только тогда они узнали, что настоящая цель их подготовки - захват власти, сообщают правоохранители.

Часть группы отказалась участвовать в перевороте.

Сейчас троих подозреваемых отправили под стражу, четырех объявили в розыск. Правоохранители также устанавливают других участников преступной группы.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, существованию и суверенитету его страны. Поэтому Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.

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