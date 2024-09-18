Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии

Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО из-за угрозы новых конфликтов.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.

Также министр добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах относительно вступления в НАТО.

"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти", - подчеркнул Бланар.

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