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Членство Украины в НАТО приведет к новым конфликтам, - МИД Словакии

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міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

Словакия опасается возможного членства Украины в НАТО из-за угрозы новых конфликтов.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Глава словацкого МИД после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой рассказал журналистам, что конфликт России и Украины "не может быть решен военным путем", поэтому Братислава выступает за скорейший поиск мирного решения.

Также министр добавил, что Словакия поддерживает членство Украины в ЕС, но расходится с Киевом во взглядах относительно вступления в НАТО.

"Членство в НАТО приведет к новым конфликтам, но мы уважаем право Украины выбирать, куда ей идти", - подчеркнул Бланар.

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Топ комментарии

  • Михайло Иляш
    Тобто ви сховались а перед нами двері треба закрити шоб вовк наївся?
  • Urs
    я можу точно сказати, куди йти бланару.
  • Валентин Коваль 7c749467
    Шо це за позиція? -- взяли в НАТО і тепер качають права - і не тільки вони
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