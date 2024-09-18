С начала суток на фронте произошло 153 боевых столкновений., - Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 153 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Более 50% от общего количество боев произошли на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Российские обстрелы Украины
Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием одной ракеты, 59 авиаударов, сбросив 79 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 532 дроны-камикадзе и осуществили почти 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Тихого. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Кругляковки, Стельмаховки и Песчаного. Украинские защитники остановили все 15 вражеских атак.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки, Белогоровки и Новосадового. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Северском направлении наши защитники отражали три наступательные действия оккупационных войск в районах Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. В настоящее время одно боевое столкновение еще продолжается.
На Краматорском направлении враг при поддержке авиации штурмовал наши позиции вблизи Часова Яра, Ступочек и Белой горы. Силы обороны остановили все четыре атаки захватчиков.
На Торецком направлении произошло 12 боестолкновений. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.
На Покровском направлении с начала этих суток противник 39 раз атаковал в районах Новоалександровки, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, Николаевки, Красного Яра, Воздвиженки, Миролюбовки и Мариновки. Наши защитники отразили 37 штурмов, еще два боестолкновения продолжаются.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 310 оккупантов, из них 120 - безвозвратно. Также уничтожены три танка, три боевые бронированные машины и семь единиц автомобильной техники. Еще пять танков, одна ББМ, две артиллерийские системы и 15 автомобилей были повреждены.
На Кураховском направлении враг совершил 40 попыток прорвать нашу оборону вблизи Желанного Первого, Украинской, Цукурино, Дального, Георгиевки и Константиновки. Тридцать восемь боестолкновений завершены, еще два - до сих пор продолжаются.
На этом направлении, по предварительным данным, потери врага безвозвратными и ранеными составили 70 человек. Также уничтожен один танк и боевая бронированная машина.
Обстановка на юге
На Времевском направлении противник шесть раз атаковал наши подразделения возле Катериновки и Богоявленки. Сейчас еще продолжаются четыре атаки оккупантов.
На других направлениях - без особых изменений.
Сегодня стоит отметить воинов 43-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения НГУ и 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.