Министр обороны Израиля Галлант заявил о "новой фазе" войны: ЦАХАЛ сосредоточится на северном фронте

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточит свои военные усилия на севере, поскольку начинается "новая фаза" войны.

Об этом пишет Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Центр тяжести движется на север. Мы перебрасываем силы, ресурсы и энергию на север", - сказал Галлант перед солдатами Военно-воздушных сил страны.

Отмечается, что ранее в этот день, 18 сентября, на севере Израиля развернули воздушно-десантную 98-ю дивизию ЦАХАЛ, которая месяцами воевала в секторе Газа.

Галант заявил, что Израиль находится в начале "новой фазы этой войны".

"Нам понадобится последовательность, эта война требует большого мужества, решимости и настойчивости", - сказал глава оборонного ведомства Израиля.

Он добавил, что военные цели Израиля на севере "четкие и простые - безопасно вернуть жителей городов на севере в их дома".

"Мы не забыли о заложниках и не забыли о наших задачах на юге. Это наш долг, и мы его одновременно выполняем", - заявил министр.

Отметим, что на севере Израиль граничит с Ливаном, где действует поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла".

Вышеупомянутое заявление главы Минобороны Израиля прозвучало на фоне массового взрыва пейджеров и раций у членов "Хезболлы". Израиль никак не комментирует этот инцидент.

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Массовый взрыв пейджеров в Ливане

17 сентября в Ливане массово взрывались пейджеры в карманах или руках боевиков поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Эти устройства члены группировки использовали для связи.

В подрыве пейджеров "Хезболла" обвиняет Израиль, точнее внешнюю разведывательную службу Моссад. В свою очередь Израиль не комментирует этот инцидент.

Впоследствии агентство Reuters писало, что внешняя разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 000 тайваньских пейджеров, импортированных ливанской группировкой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

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