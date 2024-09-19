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Байден на Генассамблее ООН будет говорить о войне в Украине, - Белый дом

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Виступ Байдена на Генасамблеї ООН

Президент США Джо Байден во время речи в зале Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе будет говорить о войне в Украине как об одном из главных кризисов современности для цивилизованного мира.

Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент Байден будет говорить о современных кризисах, которые встали сейчас перед нами. И, конечно Украина и Газа - это две главные темы в этой связи",- сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, Байден будет говорить о том, насколько важны сохранение американского лидерства и создание коалиции государств. Он также расскажет, как это повлияло на оба конфликта, и как нужно продвигать эти усилия в дальнейшем.

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Закрийте це ООН. Воно вже вичерпало себе повністю.
  • Инь Янь f32f1b38
    Байден є наглядним прикладом того що в 65 треба йти на пенсію а не херньою маятись ну а там хоч дівок молодих тягай хоч сечеприйомник
  • nav svargi
    "Байден говоритиме про те, наскільки важливими є збереження американського лідерства"......ce prosto pisec jakis povna degradacija....
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