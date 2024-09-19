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Полиция проводит расследование по факту избиения военнослужащего на Днепропетровщине. К инциденту причастен местный депутат

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На Дніпропетровщині місцевий депутат побив військового

В городе Першотравневск на Днепропетровщине группа лиц избила военнослужащего. Среди нападавших был местный депутат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Происшествие произошло 14 августа возле супермаркета по улице Независимости в г. Першотравенске. Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Топ комментарии

  • MsSkifia f873ab28
    Це тільки початок. Вигуляні тилові бичари будуть бити і принижувати змучених на фронті вояків.
    Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
  • Володимир Дорошенко
    Першотравенськ на Дніпропетровщині так не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради, яка відбулась 25 січня 2024р. одноголосно вирішили зберегти комуняцьку назву. До 22 січня у місті тривало 2 етапи голосування, зокрема опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, Щедродар, Косьмин та інші. Але антиукраїнська міськрада категорично заблокувала зміну назви міста ( первомайска)
  • Olena Lynch
    Таке саме зробила Верховна зрада сьогоднi , не проголосувала за змiнення кацапських назв.
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