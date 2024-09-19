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Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе, - Reuters

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил сам Трамп.

Журналисты спросили у кандидата от республиканцев встретится ли он с украинским лидером, который на следующей неделе будет находиться в США для выступления на заседании Совета Безопасности ООН по войне России в Украине, на что Трамп ответил: "Наверное, да",

В то же время никаких подробностей он не сообщил.

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Топ комментарии

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    ВР не слухається Зе ?
    https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZXGv2A9ELiECW2C4QLwYm9_Gg4ztWavD3NT-3l7vXepOdSAiwstG-zNIRB7pproWG3-PQU0IhguDbwWuvDhri3xILKOP_BJnUmaG3_ohPS9hqhtCYSQqjdZcOJ9ehp9jTH9theoR6KsbG1v3wlAfIY4&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко
    ‼️ ·Верховна Рада провалила голосування за демосковізацію назв 333 міст і сіл.

    Не вистачило голосів.

    Там ніби мають повторно голосувати на днях, але ситуація дуже показова.

    Коли окупанти захоплюють наше місто чи село, перше що вони роблять:

    1. Вбивають/позбавляють волі/катують усіх, хто має українську патріотичну позицію.

    2. Повертають совкові/московські топоніми та памʼятники.

    3. Знищують українську мову в усіх сенсах: від вивісок і книжок до носіїв.

    4. Знищують українські церкви та українських священників.

    Не розуміти на 11 році війни, що ця війна перш за все за ідентичність - значить бути ідіотом або ворогом.

    Надто багато в нас ще толерантності до ворога. До ворога і його символів, до його агентури, до його «культури», до його «церкви». Надто багато толерантності як для тотальної війни за виживання.

    Що ще треба, щоб цієї толерантності остаточно позбутися? Скільки ще ракетних ударів? Скільки ще знищених міст? Скільки ще братських могил?

    Що ще потрібно для того, аби на 11 році війни принаймні питання дерусифікації назв міст і сіл не викликало спротиву і протидії у Верховній Раді України! Вдумайтеся, наскільки абсурдне існування самої «дискусії» про це!

    Що ще потрібно, щоб нарешті знищити у собі малороса і раба? ⁉️
  • Anatoly e5c219b9
    Шо ви причепилися до дешевого блазня-маріонетки.Що скажуть,те і буде робити.Скажуть стати на коліна перед ким чен ином-стане.
  • Pan Lipko
    Це буде фінал за звання найбрехливішої істоти
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