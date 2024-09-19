Россияне продвинулись возле Украинска на Донетчине и Обуховки в Курской области, - DeepState. КАРТА
8 5727
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий и сообщили о продвижении вражеских войск в Донецкой области и на Курщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Враг продвинулся возле Обуховки (Курская обл. - Ред.), Песчаного (Харьковская область, - Ред.), Марфополя (Донецкая область - Ред.), Украинска (Донецкая область - Ред.) и в Зализном (Донецкая область - Ред.)", - говорится в сообщении DeepState.