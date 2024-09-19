Враг ночью атаковал Харьков КАБами (обновлено). ФОТОрепортаж

Около 5 утра 19 сентября российские захватчики нанесли удары по Харькову КАБами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Опять удар по городу. На этот раз предварительно - тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Один из прилетов, по информации Терехова, зафиксирован между школой и детсадом в Индустриальном районе. Второй прилет КАБа пришелся возле депо в Салтовском районе города.

"Как и в первом случае, выбиты окна в домах. Пострадавших нет. Обследование места удара продолжается", - добавил городской голова.

Третий КАБ упал в пригороде.

Впоследствии в прокуратуре Харьковской области сообщили о первых последствиях вражеского обстрела.

В Индустриальном районе повреждены школа, детский сад и девятиэтажный жилой дом.

В Салтовском районе повреждены здания гражданского предприятия, а также административное здание депо метрополитена.

"Из изъятых обломков стражами порядка установлено, что для обстрелов враг применил КАБ-250 с модулем УМПК", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре рассказали, что в результате ракетных ударов по Шевченковскому району 18 сентября полностью сгорели два хозяйственных сооружения. В близлежащих многоквартирных жилых домах повреждены фасады, выбиты окна.

"По предварительным данным, атаки по городу враг совершил тремя ракетами типа С-400", - отметили в прокуратуре.















Напомним, вечером 18 сентября оккупанты обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Читайте: Раненые в результате авиаудара РФ по Харькову спасатели остаются в больнице, один из них – в тяжелом состоянии